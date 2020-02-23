Британський боксер Тайсон Ф'юрі здобув перемогу над американцем Деонтеєм Вайлдером у поєдинку, який відбувся у Лас-Вегасі

Про це повідомляє Politeka.

Так, Ф'юрі, за результатами бою, здобув пояс чемпіона світу за версією WBC. Рефері був змушений зупинити бій на сьомому раунді через явну переваги Тайсона.

Уточнимо, що Ф'юрі епатажно вийшов на ринг і буквально з перших секунд захопили ініціативу. У 3-му раунді Вайлдер потрапив у нокдаун після потужного удару Ф'юрі. Суддя дорахував до восьми, і лише гонг врятував Вайлдера від програшу.

Як повідомлялося раніше, чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Деонтей Вайлдер свого часу оголосив, що він впевнений, що переможе всіх легенд надважкої ваги

«Я і Тайсон зразка 1986 року? Я б надер йому дупу! Давайте будемо серйозними. Я знаю, що людям подобається хвалити старі часи, але, як і в будь-яку іншу епоху, я був би номером один», — сказав «Бронзовий бомбардувальник».

Майк Тайсон відреагував на слова свого наступника на чемпіонському троні.

«Не знаю, поб'ю я його. Але мені подобається його настрій, тому що у мене було таке ж мислення. Він повинен володіти таким ставленням як чемпіон світу в суперважкій вазі, адже це щось особливе», - заявив Уайлдер.

Як повідомляла Politeka, Ф'юрі показав, як виглядав при вазі понад 180 кг: "Немає нічого неможливого".

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