33-річний український боксер Олександр Усик зворушив мережу відео зі своєю 10-річною донькою Єлизаветою
Як передає Politeka.net, спортсмен поділився роликом у своєму мікроблозі в Instagram, в якому показав тренування з маленькою Лізою (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).
Батько з донькою не втрачають часу дарма на карантині: озброївшись боксерськими рукавичками дівчинка вчиться правильно наносити удари і оборонятися. На кадрах Усик демонструє деякі елементи боксу, які Єлизавета успішно повторює за ним. Помітно, як вона старається. Сспортсмен стоїть до камери обличчям, а ось донька - спиною.
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За добу пост Олександра зібрав понад 200 000 переглядів і безліч коментарів.
"Яка милота😍🙌"
"Тренер мрія 😜🙌"
"На це можна дивитися вічно. Молодці"
"Вся в тата"
"Дядя Саша чому вчите дочку?)))" - "цьому повинен вчити кожен батько свою дочку, у нинішньому жорстокому світі"
"Ліза так виросла🥰👍"
Раніше ми повідомляли, промоутер Усика Олександр Красюк висловився про наступний поєдинок свого підопічного. У коментарі порталу BoxingNews24 Красюк заявив, що бій проти британця Дерека Чісори (32-9, 23 КО) стане найсерйознішим викликом в профі кар'єрі Олександра.
«Чісора – справжній супертяж. Він сильний і важкий, у Дерека є величезний досвід у хевівейті. Чісора бився з Віталієм Кличком і Девідом Хеєм. Він виходив у ринг практично з усіма серйозними опонентами серед нинішніх боксерів. Чісора знає, як вести себе на рингу. На даному етапі Чісора може стати найсерйознішим викликом у професійній кар'єрі Усика. У хевівейті бійці б'ють трохи сильніше, ніж в першій важкій вазі».
Цей бій повинен був відбутися 23 травня в Лондоні. Але через пандемію змагання перенесли.
Нагадаємо, Усик перед боєм з Чісорою освоїв новий вид спорту, відео.
Також Politeka писала, що промоутер назвав суперників Джошуа на наступні три бою: Усик зайвий