Дружина українського футболіста Миколи Морозюка, який був гравцем київського "Динамо", Ірина показала голий образ

На фото блондинка позує зовсім без одягу і сидить на стільці. Ірина склала ноги хрестом, а між ними просунула руку, щоб прикрити найпікантніше. А ось коліна ніг змогли закрити пишні груди Морозюк. Фотографія вийшла дуже спекотною і навіть провокаційною. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ой , так у мене нормальна самооцінка ! 🙄...Цілуй руку...", - написала Ірина.

Фанати поставили майже три тисячі лайків і написали кілька коментарів:

"Скромно, ніякого адреналіну", "Ви чудова жінка, якій поклонялися 24 години, не втомлюючись від вас", "Гармата", "Космічна", "Я б тобі не тільки руку цілував...", "Припинити критику і насолоджуватися красою".

Раніше ми повідомляли, що дружина українського футболіста Миколи Морозюка з турецького "Ризеспора", екс-захисника київського "Динамо", Ірина, часто публікує провокаційні знімки.

Так, на одному з останніх фото зірка з'явилася в мереживній топі, який трохи спустила з плеча, а також в трусиках, натягнувши їх вище стегон.

Велика груди, тонка талія, пишні стегна - в цій фігурі все ідеально.

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