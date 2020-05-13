Українська тенісистка Еліна Світоліна показала, як проводить час на карантині

Спортсменка опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото з відпочинку, пише Politeka.net. Дівчина сиділа на березі річки в гордій самоті. Вона була одягнена у спортивний костюм. Світоліна не стала наносити макіяж, мабуть, вирішивши дати відпочити своїй шкірі. Спортсменка зробила селфі, що говорить про те, що біля річки вона була одна. Незважаючи на звичайний одяг і дуже повсякденний вигляд, дівчина виглядала дуже ніжно.

«Яке ідеальне визначення успіху?», - задала вона питання своїм фанатам.

За кілька годин її пост зібрав понад 14 тисяч лайків. В коментарях шанувальники стали описувати свої думки на цей рахунок, не забуваючи похвалити зовнішність спортсменки.

«Працьовита», «Успіх це те, що ви хочете, щоб це було», «Ти успіх», «Лялечка», «Красуня», «Успіх – це досягнення ваших цілей і допомога іншим», «Працюй старанно, зосередься на своїй мрії та цілях!», «Коротше кажучи, успіх - це частина розуму», «У кожного своє визначення успіху в залежності від життєвої мети і мрії», «Ти неймовірна», «Просто можливість жити і намагатися знову і знову», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що тенісистка поділилася фотографією після тренування. Вона сфотографувала себе крупним планом, показавши, як виглядає без макіяжу.

Нагадаємо, що Світоліна в лосинах ефектно покрутила стегнами на кухні, відео: "Можна дивитися вічно".

Як повідомляла Рoliteka, відома тенісистка показала себе топлес, чоловіки ахнули: «Ти така красива».

Також Рoliteka писала, що Світоліна, Шарапова, Бех-Романчук та інші спортсменки вразили красою в звичайному житті: які гарненькі.