Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук блиснула бездоганною фігурою під час тренування
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Я люблю сині спортивні траси 💙 вони яскраві і завжди мотивує тренуватися ✌ 🏼 👊 🏼 Який ваш улюблений колір спортивної арени?» - говориться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованому знімку Бех-Романчук позує в облягаючих лосинах і топі, демонструючи розкішну фігуру. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку шанувальників українки-красуні.
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«Виглядаєш неймовірно», «а я обожнюю червоний – мотивує конкурувати», «боже, який вигляд класний», «красоточка», «як так можна виглядати – красиво і сильно», «неймовірна», - пишуть вони.
Як повідомлялося раніше, відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук поділилася чуттєвим знімок топлес.
Українська спортсменка, яка виступає у стрибках у довжину, опублікувала нову фотографію на своїй сторінці в Instagram.
На фото Бех-Романчук позує, повернувшись до камери спиною. При цьому з одягу на ній лише легка атласна спідниця, а от зверху спортсменка вирішила залишитися без нічого. Бех-Романчук прикриває оголені груди однією рукою, а в іншій тримає велику білу квітку. На фото відразу ж привертає до себе увагу красуні оголена спина і її елегантний профіль.
«Наша душа немов окремий всесвіт. І моя жадає змін», - підписала фото Бех-Романчук.
Нагадаємо, легкоатлетка Бех-Романчук в облягаючому одязі показала, що таке насолода.
Як повідомляла Politeka, Бех-Романчук вбила наповал шикарним тілом в білосніжному бікіні.
Також Politeka писала, що фігуриста легкоатлетка Бех-Романчук блиснула ідеальним тілом в трусах і мікро топі.