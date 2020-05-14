Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук блиснула бездоганною фігурою під час тренування

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Я люблю сині спортивні траси 💙 вони яскраві і завжди мотивує тренуватися ✌ 🏼 👊 🏼 Який ваш улюблений колір спортивної арени?» - говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Бех-Романчук позує в облягаючих лосинах і топі, демонструючи розкішну фігуру. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку шанувальників українки-красуні.

«Виглядаєш неймовірно», «а я обожнюю червоний – мотивує конкурувати», «боже, який вигляд класний», «красоточка», «як так можна виглядати – красиво і сильно», «неймовірна», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук поділилася чуттєвим знімок топлес.

Українська спортсменка, яка виступає у стрибках у довжину, опублікувала нову фотографію на своїй сторінці в Instagram.

На фото Бех-Романчук позує, повернувшись до камери спиною. При цьому з одягу на ній лише легка атласна спідниця, а от зверху спортсменка вирішила залишитися без нічого. Бех-Романчук прикриває оголені груди однією рукою, а в іншій тримає велику білу квітку. На фото відразу ж привертає до себе увагу красуні оголена спина і її елегантний профіль.

«Наша душа немов окремий всесвіт. І моя жадає змін», - підписала фото Бех-Романчук.

Нагадаємо, легкоатлетка Бех-Романчук в облягаючому одязі показала, що таке насолода.

Як повідомляла Politeka, Бех-Романчук вбила наповал шикарним тілом в білосніжному бікіні.

Також Politeka писала, що фігуриста легкоатлетка Бех-Романчук блиснула ідеальним тілом в трусах і мікро топі.