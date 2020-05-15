Відома українська легкоатлетка Маргарита Бех-Романчук показала свого чоловіка і привітала всіх з днем сім'ї

На фото Романчук позує в чорному купальнику, як і її чоловік Михайло. Красуня застрибнула до чоловіка на руки, який взяв за ноги дружину, посміхаючись на камеру. Пара позувала десь на пляжі і була щаслива. Фотографія вийшла сонячної і сімейної. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Сьогодні сімейний день. Ти мій світ і моя сім'я. Люблю", - написала Бех.

"Всі підставляють хлопця", "ні, ні, Ні, для вас день був день тому, дельти і трицепса", "Ого бицуха".

Повідомлялося, що українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук блиснула бездоганною фігурою під час тренування.

«Я люблю сині спортивні траси 💙 вони яскраві і завжди мотивує тренуватися ✌ 🏼 👊 🏼 Який ваш улюблений колір спортивної арени?» - говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Бех-Романчук позує в облягаючих лосинах і топі, демонструючи розкішну фігуру. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку шанувальників українки-красуні.

Повідомлялося, що українська спортсменка-легкоатлетка Марина Бех-Романчук похвалилася бездоганною фігурою на відпочинку.

«Сьогодні дуже гарні вихідні і я насолоджуюся цим днем», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Бех-Романчук позує в крихітному білизна, ефектно задерши руки. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

Нагадаємо, спекотна легкоатлетка Бех-Романчук подратувала зухвалим чином топлес

А ще Politeka писала, що фігуриста легкоатлетка Бех-Романчук блиснула ідеальним тілом в трусах і мікро топі

Також Politeka повідомляла, що легкоатлетка Бех-Романчук в облягаючому одязі показала, що таке насолода



