Українська красуня Марина Бех-Романчук, яка є чемпіонкою з легкої атлетики, вразила витівкою на камеру

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Моя маленька перемога. Я люблю стрибати», - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах Бех-Романчук позує в крихітних шортах і топі. Спортсменка набирає швидкість і стрибає у довжину. Однак її шанувальники більше звернули увагу на красу українки.

«Чорт, а хороша ж…і стрибки класні», «супер», «ти виглядаєш неймовірно», «люблю тебе, Марина Бех», «класний стрибок. А тіло ще краще», «бомба!», «вау, краса», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, чемпіонка з легкої атлетики Марина Бех-Романчук вигнулась в пікантній позі

Українська спортсменка, яка виступає у стрибках у довжину, радує публіку не тільки високими результатами і численними досягненнями, але і не проти показати красу своєї фігури.

На фото Бех-Романчук позує, повернувшись до камери спиною на біговій доріжці. Дівчина одягнена у спортивний одяг - жіночі і майку блакитного кольору. Марина застигла в ефектній позі, піднявши ногу і давши можливість насолодитися плавними вигинами її підтягнутою фігури.

Нагадаємо, легкоатлетка Бех-Романчук в облягаючому одязі показала, що таке насолода.

Як повідомляла Politeka, Бех-Романчук вбила наповал шикарним тілом в білосніжному бікіні.

Також Politeka писала, що фігуриста легкоатлетка Бех-Романчук блиснула ідеальним тілом в трусах і мікро топі.