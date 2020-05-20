Відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук любить ділитися красивими знімками

На відміну від багатьох інших спортсменок, красуня регулярно влаштовує розкішні фотосесії, де демонструє свою неймовірну фігуру у всій красі. Нещодавно спортсменка опублікувала на своїй сторінці в Instagram свіжий знімок, передає Politeka.net. На фото роздягнена Марина сиділа на підлозі в величезному солом'яному капелюсі і прозорих рукавичках.

Дівчина прикрила всі інтимні місця руками і ногами, поставши в загадковому образі. Макіяж надав її фото особливої пікантності.

«Я чекаю літній час», - написала спортсменка.

За півгодини її фото зібрало понад 3,5 тисяч лайків. В коментарях Бех-Романчук написали багато приємних слів.

«мій Боже, ти виглядаєш так страшенно жарко», «Українська богиня», «Такі гарні фото», «Приголомшлива», «Да, да, да», «Солодка», «Супер», «Вау», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Марина Бех-Романчук показала свого красеня-чоловіка, заодно похвалившись своєї подкачанной фігурою. Красуня застрибнула до чоловіка на руки. Пара позувала десь на пляжі.

Як відомо, чоловік красуні Михайло Романчук - український плавець і дворазовий чемпіон Європи. Вони одружилися в 2018 році.

Нагадаємо, що фігуриста Бех-Романчук застигла заради гарячого кадру: «Мотивує…».

Як повідомляла Politeka, спекотна легкоатлетка Бех-Романчук подратувала формами в крихітному вбранні: «Чорт, а хороша ж…».

Також Politeka писала, що Бех-Романчук в спокусливій позі показала, як підготувалася до літа: спекотне фото спортсменки.