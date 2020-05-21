Наречена українського футболіста Артема Шабанова Юля показала, за що її вибрав зоряний спортсмен

На фото Юля позує в чорних туфлях і білизні, стоячи біля ліжка. Красуня показала ідеальні довгі ноги та свою фігуру, якій можна тільки позаздрити. Волосся наречена вирішила не збирати в хвіст і залишила розпущеним. Фотографія вийшла дуже соковитою і спокусливою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Фігура до карантину...

Під час карантину набрала за два тижні 5 кг, і все в живіт, пам'ятайте мої кулінарні сторіс?

загалом глянула в дзеркало і подумала що так не можна і взяла марафон і старанно виконую домашні тренування! Але зал і ваги це зовсім інше і інший результат! Чекаю", - написала Юля.

Фанати поставили більше чотирьох тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Ох, ти така прекрасна", "Супер", "Прекрасне тіло", "Все чудово", "Що за дівчинка", "Красива", "Артем щастливчик".

Повідомлялося, що дружина колишнього капітана українського «Динамо» Миколи Морозюка Ірина знову розбурхала своїх фанатів епатажною поведінкою.

Красуня одяглася в червоні футболки, чорний піджак, під який наділу мереживний бюстгальтер, підкреслює значні форми.

Родзинкою знімка стали яскраво нафарбовані пухкі губи Ірини та відбиток поцілунку на грудях.

Нагадаємо, дружина екс-динамівця ледве втримала свої переваги в чорному білизна

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