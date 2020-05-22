Відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала спокусливе тіло і розповіла, через що сумує

Красуня показала себе в синьому топі і спортивних трусах. Марина зібрала волосся в хвіст, мабуть, кадр був зроблений під час виступу. Дівчина посміхалася на камеру і була задоволена собою. На фото можна легко оцінити підтягнуте тіло Романчук, яка майже нічого не приховала у спортивному одязі. Так і хочеться написати під фото: "Ох, яка краса". Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Я сумую за своїм сезоном змагань. Це мій ритм життя, що мені подобається", - написала Бех під фото.

Фанати поставили майже дві тисячі лайків за 10 хвилин і написали кілька коментарів:

"Яка прекрасна леді. Я сподіваюся тебе побачити тебе тут, в Італії. Я люблю тебе, Марина", "Будь готовим, сильним, швидким, здоровим, повертайся, і ти теж", "Мега спокусливо".

Раніше ми повідомляли, що відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук любить ділитися красивими знімками.

Дівчина прикрила всі інтимні місця руками і ногами, поставши в загадковому образі. Макіяж надав її фото особливої пікантності.

«Я чекаю літній час», - написала спортсменка.

За півгодини її фото зібрало понад 3,5 тисяч лайків. В коментарях Бех-Романчук написали багато приємних слів.

Нагадаємо, розкішна Еліна Світоліна показала головну гордість в екстра-міні

А ще Politeka писала, що спекотна легкоатлетка Бех-Романчук подратувала формами в крихітному вбранні

Також Politeka повідомляла, що Бех-Романчук в спокусливій позі показала, як підготувалася до літа



