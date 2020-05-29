Наречена українського футболіста Артема Шабанова Юля показала сміливу фотосесію біля автомобілів

На першому фото красуня стоїть в лосинах і чорному прозорому топі, через який можна побачити білу білизну Юлі. На тлі можна побачити два автомобіля марки Ferrari червоного кольору. На другому знімку зірку фотографували ззаду, коли вона підходила до автомобіля. Як можна помітити по мітці, знімки були зроблені в Сен-Тропе, Франція. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Підштовхнуло мене виставити цей пост, те, що досі це фото публікують різні паблики, і мені так приємно. Уявляю, як було б приємно, якщо б моя дитяча мрія втілилася в життя)

Мораль цього всього - прислухайтеся до свого серця, ніж ви хотіли займатися в дитинстві? Про що мріяли/мрієте?", - написала співачка.

Фанати поставили майже 3 тисячі лайків і написали кілька коментарів:

"У мене теж так було. Сидимо поруч з аеропортом у Ульяновську, темно. І я по фарам дізнаюся всі приїжджає в аеропорт машини. Ні одну ні не дізнався)!!!", "Кльова фотка. Я не відразу зрозуміла,що це ти )Думала,це з якоюсь fashion сторінки)", "Неймовірна", "Ідеальна", "А я була фотографом цих класних фото", "Взаємно Юлечка і вам того ж бажаю".

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