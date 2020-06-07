Дружина екс-динамівця Миколи Морозюка, який зараз грає за турецький клуб, похвалилася розкішною фігурою і розповіла, як розважається вночі після клубу

Як передає Politeka.net, серію фото красуня опублікувала у себе в сторіз. Вона обрала розкішну жовту сукню з глибоким вирізом. Сукня ідеально підкреслила пишні форми красуні, зробивши акцент на її тонкій талії. Морозюк зробила собі хвостик і традиційно нафарбувала губи червоною помадою.

Судячи зі сторіз, гуляти дівчина вирушила в компанії подруг, вони веселилися, танцювали і реготали.

Під ранок красуня опублікувала фото, на якому у неї була розмазана помада. Сама Морозюк виглядала втомленою і трохи п'яною.

«Боже, подивіться на це чудо. Ти з ним цілувалася? Ні. Звичайно ні, тому що я їла в Макдональдс», - заявила Морозюк, показавши на свої розмазані губи.

Раніше ми писали, що Ірина Морозюк часто записує ролики для молодіжної мережі ТікТок. Дівчина любить відверті образи, тому не соромиться демонструвати себе в нижній білизні. Так, на одному з відео Морозюк скинула халат, залишившись в чорній мереживній білизні. Вона пострибала на місці, щоб її пишні форми спокусливо потряслися.

Додамо, що нещодавно дівчина зізналася, що вони з Миколою Морозюком розходяться.

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