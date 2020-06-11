Дружина відомого українського футболіста Ірина Морозюк показала, як прокидається вранці

На кадрах красуня лежить в чорній білизні і білій майці на ліжку, показуючи себе у дзеркало. Красуня спокусливо почала трясти своїм тілом і показала все більше свою красу. В кінці дівчина вразила п'ятою точкою, на якій у вигідному ракурсі навіть трусиків не було видно. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Добре, діти.

Не забувайте про правильну розтяжку щоранку

І тоді день буде продуктивним завжди", - написала Ірина.

Фанати подивилися ролик більше 10 тисяч разів і написали безліч коментарем:

"А що іншого ранку не буває? Показати наприклад як готуєш сніданок або ще щось. Інших достоїнств немає? Крім як тіло своє показувати всім? Соромно повинно бути", "Уже розтягнув їду на роботу", "Боже мій", "Як кішка", "ось це ракета".

Раніше ми повідомляли, що дружина Миколи Морозюка Ірина показала, як тренується.

На фото Ірина позує на килимку для занять в лосинах і короткому топі, а образ доповнила кросівками. Красуня спочатку стояла на четвереньках і робила одна вправу, а потім зробила місток, щоб робити вправи для ідеальної п'ятої точки.

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