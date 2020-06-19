Легендарна українська тенісистка Еліна Світоліна показала, як проводить час на вихідних

На своїй сторінці в Instagram красуня поділилася вельми пікантним знімком, передає Politeka.net. Спортсменка була одягнена в одні трусики і чорну футболку. Вона зібрала волосся в гульку, всілася на балконі, розсунувши ноги, і пила чай. Фото вийшло вельми пікантним, хоч красуня і виглядала дуже по-домашньому.

«Вітання до чортових вихідних», - підписала знімок спортсменка.

За годину її фото зібрало понад 13 тисяч лайків. В коментарях зірці залишили масу компліментів. Не пройшла повз українська телеведуча Леся Нікітюк, яка поставила лайк фото і залишила в коментах смайл.

«Красива жінка», «Краща», «Я вип'ю за це!», «Який вид позаду тебе», «Насолоджуйся вечором», «Дуже красива дама», «Супер», «Еліна, ти моя любов, твої нерви повинні бути міцними», «Привіт, красуня, ти знаєш, коли будеш грати в турнірі?», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Еліна Світоліна позувала поруч з тенісисткою Катериною Завацькою. Красуні були одягнені в однакові кепки-козирки і широко посміхалися на камеру. Фото було зроблено на тенісному корті. Ймовірно, дівчата прийшли туди потренуватися.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна без сорому спустила штани заради ефектного фото на відпочинку: "Це називається краса".

Як повідомляла Politeka, спокуслива тенісистка Еліна Світоліна розбурхала чуттєвим образом: "Гаряча жінка".

Також Politeka писала, що Еліна Світоліна вразила шикарною фігурою в маленькій сукні: "Обалдена".