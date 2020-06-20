Дружина українського футболіста, екс-гравця "Динамо" Миколи Морозюка Ірина засвітила нижню білизну у відвертому вбранні
У себе в Instagram дівчина опублікувала фото, на якому постала в дуже яскравому й незвичному вбранні, передає Politeka.net. Красуня одягла яскраво-рожеве плаття- піджак, яке трохи розкрилося, засвітивши апетитні груди дівчини в мереживній білизні.
«Повний контроль своєї свідомості допоможе вам правильно побудувати свою долю. Давно не штовхала речь…Мій досвід і спостережливість, аналіз і гарне логічне мислення дало мені якісь знання. Зараз світ знецінених дівчат і безресурсних чоловіків. Дівчата, які девальвували свою валюту і чоловіки, яким це на руку, які з кожним днем все більше цьому сприяють», - зазначила Морозюк.
На її думку, жінки знецінюють себе і самі дають собою скористатися. І лише дівчата з твердими принципами здатні закохати чоловіка в свою особистість.
За годину пост красуні оцінили майже 2 тисячі лайків. У коментарях почали погоджуватися з Морозюк.
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«Як з язика зняла!», «Браво. Так і є», «Істину глаголите», «Ви дуже красива мила і солодка. Хочеться тебе обійняти», «Фатальна жінка», - пишуть користувачі мережі.
Раніше ми писали, що Ірина Морозюк позувала у відвертому купальнику на відпочинку.
Нагадаємо, що дружина екс-динамівця Морозюка без одягу викупала своє тіло в сонячних променях: "Вогнище".
Як повідомляла Politeka, сяючи від задоволення дружина екс-динамівця Морозюка вразила розмірами без білизни: "Мммм...".
Також Politeka писала, що скандальна Ірина Морозюк погралась в бікіні з мотузочок: "Непогано".