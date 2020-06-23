Дружина українського футболіста Миколи Морозюка з турецького "Ризеспора", екс-захисника київського "Динамо", Ірина, розбурхала шанувальників

Гаряча блондинка записала нові сториз в Instagram, в яких постала майже голою, передає Politeka.net.

Красуня одягла білу футболку, яку підв'язала під грудьми і показала накачаний прес. Ірина спустила з плеча футболочку, додавши образу пікантності.

Пишні груди, плоский животик, красиві стегна і стрункі, накачані ніжки - хіба є тіло ідеальніше.

Ірина підняла трусики вище стегон, зробивши акцент на їх формі.

Дружина футболіста знімала себе в дзеркало, на її обличчі можна помітити окуляри, які були встановлені за допомогою спеціальних фільтрів. Позаду можна було побачити постіль.

Модель не тільки просто себе знімала, але і рухала стегнами під музику.

Відео вийшло дуже спекотним, але не зібрало багато лайків, як інші пости, адже було оприлюднено в сторіз.

Відзначимо, користувачі мережі чоловічої статі нерідко пишуть Ірині коментарі в стилі: "Ех, мені б таку дівчину".

Нагадаємо, Ірина Морозюк одягла білий топ, який тримався на її грудях, здавалося, зараз одяг з неї зісковзне.

Тонку талію підкреслила червона тканина. Зірка розпустила довгі білі локони, в її вухах були видні срібні сережки.

Раніше повідомлялося, що Ірина Морозюк лежала в чорній білизні і білій майці на ліжку, показуючи себе у дзеркало. Красуня спокусливо почала трясти своїм тілом і показала крупніше свою красу.

В кінці дівчина вразила п'ятою точкою, на якій у вигідному ракурсі навіть трусиків не було видно. Кадри зібрали безліч переглядів, а зірка отримала компліменти своїй неймовірно гарячої зовнішності.

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