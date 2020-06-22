Дружина відомого українського футболіста Миколи Морозюка Ірина показала, як тренується

На кадрах Ірина біжить, а камеру поставила прямо перед собою, знімаючи себе по пояс. Морозюк була в штанах і майці, під якою не виявилося бюстгальтера, тому можна побачити випираючі груди, завдяки чому кадри вийшли максимально жаркими. Морозюк не соромилася цього і продовжувала епатувати публіку. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати нічого не змогли написати під фото або поставити лайки, але так і хочеться сказати: "Ідеально стирчать".

Раніше ми повідомляли, що дружина відомого українського футболіста Миколи Морозюка показала себе в сміливому образі.

На фото Морозюк показує своє тіло тільки в бікіні оранжевого кольору, яке було з мотузочок. Короткі шматки тканини ледве прикрили її соковиті місця, як і пікантне тату у вигляді губ, що на грудях. Ірина спокусливо вигнулась і позувала для селфі, а доповнила образ стильними окулярами, завдяки чому фотографія вийшла максимально спокусливою.

Повідомлялося, що дружина екс-гравця "Динамо" Миколи Морозюка Ірина в черговий раз порадувала фанатів жарким фото в соціальній мережі.

Колишній капітан київської команди цього літа оформив повноцінний перехід в турецький Ризеспор, за який він минулі півроку виступав на правах оренди, і вже встиг провести десять матчів у новому сезоні.

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