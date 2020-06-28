Відома спортсменка Аліса Шмідт, яку визнали найкращою легкоатлеткою світу, показала себе після тренування

На фото Аліса показала себе в коротеньких шортах і топі, які мінімально прикривали тіло. Шмідт доповнила образ спортивною сумкою, яка в неї звисала з плеча, а також смарт-годинами. Волосся зірка вирішила залишити розпущеним і стояла в профіль до камери на біговій доріжці. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"На останніх змаганнях, нехай навіть без глядачів і на дистанції. Тим не менш, я рада, що стартують вони 3 червня", - написала Аліса під фото.

Фанати поставили десятки тисяч лайків і написали безліч коментарів:

"Красива і сексуальна", "Що ти робиш", "Прекрасний вид", "Удачі в змаганнях, чекаємо перемог", "Висока", "Я не розумію, що ти говориш, але виглядаєш гаряче", "Так мило і так чудово".

Повідомлялося, що відома спортсменка Аліса Шмідт показала спокусливе тіло перед тренуванням.

На фото красуня позує у короткому чорному топі і шортах, стоячи в профіль до камери. Аліса доповнила образ бездротовими навушниками і повернула голову, щоб дивитися прямо в об'єктив камери. Волосся Шмідт вирішила зібрати в хвіст, щоб вони не заважали їй тренуватися.

Нагадаємо, найкрасивіша легкоатлетка показала ідеальні ніжки, забувши про спортивному одязі

Також Politeka повідомляла, що найкрасивіша легкоатлетка у вузькому топі показала, як виглядає ідеал

А ще Politeka писала, що спокуслива легкоатлетка Аліса Шмідт захопила кадром з роздягальні спортзалу



