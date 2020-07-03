Відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала, як проводить свій ранок

На кадрах Бех позує в синьому топі і шортиках. Красуня йшла по лісу і розповідала, що у неї тільки почався ранок, хоча імовірно вже 12 годин було. Романчук зазначила, що погода прекрасна, щоб зробити пробіжку. Образ Марина доповнила навушниками, з якими вона бігає. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Гарна погода для довгої пробіжки", - підписаний кадр.

Фанати нічого не змогли написати під фото або поставити лайки, але так і хочеться сказати: "Мотивуєш".

Раніше ми повідомляли, що відома українська каратистка Анжеліка Терлюга, яка взяла золоті медалі на чемпіонатах Європи, показала незвичайний образ за межами рингу.

На фото Анжеліка показує себе в кремовому купальнику, сидячи на пляжі. Красуня показувала себе на тлі дошки для серфінгу, а волосся вирішила залишити розпущеним. Завдяки ідеальному ракурсу можна оцінити підтягнуті форми красуні.

Повідомлялося, що 24-річна українська чемпіонка з легкої атлетики Марина Бех-Романчук розбурхала привабливими формами.

Спортивна красуня опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала напівголою. Бех-Романчук засунула в камеру крупним планом пружний бюст, одягнений у бордовий купальник. Ніжна золотий ланцюжок доповнила спокусливий образ.

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