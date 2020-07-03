Відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук вирішила показати, як виглядає в купальнику
Популярна українка часто показує, як займається спортом, а також постає в ніжних образах, пише Politeka.net. Цього разу Марина записала сторіз в Instagram, поставши в купальнику.
Красуня з'явилася в купальному вбранні з чорно-білим принтом. Грайливі зав'язочки посередині надавали образу якоїсь кокетливості.
Купальник мав незвичний крій, і ніби ділився на три частини. Верхня частина облягла пишні груди знаменитості, талію підкреслила тканина на зав'язочці трохи нижче, а стегна виділили, можна сказати, плавки.
Прекрасна зірка записала відео, продемонструвавши себе з різних ракурсів, в тому числі, з висоти, тим самим засвітивши пишні груди. Крім цього, помітні підкачені ніжки. Загалом, від фігури спортсменки - не відірватися.
Довгонога Каменських влаштувала загострення пристрастей в басейні: "Так у неї труси злетіли!"
"Надрукуємо гроші і роздамо всім": українцям розкрили фатальні нюанси з карантинними виплатами
Російська Кардаш'ян показала форми в сукні з «бездонним» декольте: «Можна загубитися»
Турецька Кардаш'ян в прозорій сукні без білизни вивалила принади прямо за столом: "Це законно?"
Завершили образ стильні окуляри та яскравий манікюр.
Сторі було записано на майданчику поруч з кіньми, які скакали за загорожею.
Оскільки кадри були оприлюднені в зазначеному розділі Instagram, вони не зібрали багато лайків та коментарів.
Нагадаємо, Марина Бех-Романчук позувала в синьому топі та шортиках. Красуня йшла по лісу і розповідала, що у неї тільки почався ранок, хоча імовірно вже 12 годин було.
Спортсменка зазначила, що погода прекрасна, щоб зробити пробіжку.
Раніше ми писали, що Марина Бех-Романчук була одягнена в біле плаття в чорний горошок. На голові у неї красувався величезний капелюх, який місцями прикривав обличчя спортсменки. Видно, що фото робилися на заході сонця.
Нагадаємо, кокетлива Бех-Романчук блиснула бездоганним тілом
А ще Politeka писала, що найкрасивіша легкоатлетка Аліса Шмідт в міні-шортах показала, чим зводить з розуму на стадіоні
Також Politeka повідомляла, що фігуриста Бех-Романчук показала божественне тіло у всій красі