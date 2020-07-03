Відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук вирішила показати, як виглядає в купальнику

Популярна українка часто показує, як займається спортом, а також постає в ніжних образах, пише Politeka.net. Цього разу Марина записала сторіз в Instagram, поставши в купальнику.

Красуня з'явилася в купальному вбранні з чорно-білим принтом. Грайливі зав'язочки посередині надавали образу якоїсь кокетливості.

Купальник мав незвичний крій, і ніби ділився на три частини. Верхня частина облягла пишні груди знаменитості, талію підкреслила тканина на зав'язочці трохи нижче, а стегна виділили, можна сказати, плавки.

Прекрасна зірка записала відео, продемонструвавши себе з різних ракурсів, в тому числі, з висоти, тим самим засвітивши пишні груди. Крім цього, помітні підкачені ніжки. Загалом, від фігури спортсменки - не відірватися.

Завершили образ стильні окуляри та яскравий манікюр.

Сторі було записано на майданчику поруч з кіньми, які скакали за загорожею.

Оскільки кадри були оприлюднені в зазначеному розділі Instagram, вони не зібрали багато лайків та коментарів.

Нагадаємо, Марина Бех-Романчук позувала в синьому топі та шортиках. Красуня йшла по лісу і розповідала, що у неї тільки почався ранок, хоча імовірно вже 12 годин було.

Спортсменка зазначила, що погода прекрасна, щоб зробити пробіжку.

Раніше ми писали, що Марина Бех-Романчук була одягнена в біле плаття в чорний горошок. На голові у неї красувався величезний капелюх, який місцями прикривав обличчя спортсменки. Видно, що фото робилися на заході сонця.

Нагадаємо, кокетлива Бех-Романчук блиснула бездоганним тілом

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