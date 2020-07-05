Відома українська тенісистка Еліна Світоліна показала свіжий літній образ

На фото Еліна показала себе в легкому платті, під яким не було білизни, а доповнила образ стильною сережкою. Світоліна посміхалася на камеру, а сама в руках тримала морозиво. Волосся красуня вирішила залишити розпущеним, а позувала на тлі сонечка і дерев. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Тут станвится жарко", - написала Світоліна.

Фанати поставили понад 10 тисяч лайків за годину і написали безліч коментарів:

"Коли, блін вже почнете грати Мишка???", "Вкушу, якщо будеш погано грати", "Казка", "2 поспіль і в одну хвіртку", "Красуня".

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На незвичайну зовнішність Еліни Світоліної звертають увагу імениті фотографи, які запрошували тенісистку на всілякі фотосесії.

Повідомлялося, що українська тенісистка Еліна Світоліна показала, як стежить за своєю зовнішністю.

Спортсменка не забуває дбати про свою красу навіть під час карантину. На свіжому фото вона позує з косметичною маскою на обличчі, яка помітно виділяється на шкірі.

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