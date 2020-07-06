Відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала себе і розповіла про дзеркалі

На фото красуня позує в спортивному топі і трусиках синього кольору. Марина стояла напроти дзеркала і демонструвала спортивне тіло, а волосся вирішила зібрати в хвіст. Бех знімала себе на телефон і була задоволена собою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Будинку постійно не вистачало великого дзеркала. І це маленьке бажання за кілька днів втілилося в життя", - написала Бех.

Фанати поставили майже 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Наша красуня", "Я не впізнала одразу", "Як ти ходиш по вулиці....від бажаючих познайомитися черзі?", "Абсолютний ідеал".

Повідомлялося, що українська красуня Марина Бех-Романчук, яка є чемпіонкою з легкої атлетики, вразила витівкою на камеру.

«Моя маленька перемога. Я люблю стрибати», - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах Бех-Романчук позує в крихітних шортах і топі. Спортсменка набирає швидкість і стрибає у довжину. Однак її шанувальники більше звернули увагу на красу українки.

Раніше ми повідомляли, що відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала сміливий образ, порадувавши армію фанатів.

На кадрах красуня позує в білому купальнику, перебуваючи у басейні.

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