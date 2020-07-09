"Справжня кубкова гра, в якій були присутні інтрига, нерви, невикористані моменти, помилки, і..."

Динамо зійшлося з Ворсклою у фінальному поєдинку Кубка України і вибороло перемогу в напруженій серії пенальті

Завдяки завойованому титулу кияни змогли наздогнати Шахтар за кількістю трофеїв за час незалежності України.

Ворскла шокируеще відкрила рахунок на 11-й хвилині матчу. Кані подав кутовий, Миколенко промахнувся повз м'яча грудьми і Степанюк коліном вніс круглого у сітку – 0:1.

"Динамо" відігралося на 28-й хвилині. Сидорчук навісив у штрафну, Де Піна головою скинув на Беньяміна, який миттєво розвернувся і вистрілив у дальню дев'ятку, м'яч опинився у Вербича, а той з розвороту поцілив у ворота Ворскли.

Обидві команди мали ще моменти. Вербич навіть забив, але Катерина Монзуль скасувала взяття воріт вважаючи, що словенський футболіст перебував в офсайді.

врешті-решт, доля переможця вирішувалася в серії пенальті. Динамівці били точніше – 8:7. У складі киян не забив Миколенко, а у Ворскли – Сапай і Баенко.

"Динамо" – "Ворскла" 1:1 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0), по пенальті - 8:7

Голи: 0:1 – 11 Степанюк, 1:1 – 28 Вербич.

Серія пенальті: 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 4:4, 5:4, 5:5, 6:5, 6:6, 7:6, 7:7, 8:7.

Динамо: Бущан — Кендзера, Сирота, Шабанов, Миколенко — Сидорчук — Цитаишвили (Циганков, 60), Буяльський (Шапаренко, 99), Шепелєв (Андрієвський, 117), Де Піна — Вербич.

Ворскла: Резник — Пердута, Чеснаков, Ндіайє, Сапай — Скляр (Шехич, 95), Пуцлин — Якуба (Опанасенко, 73), Кулач (Луїзао, 76), Кані — Степанюк (Баенко, 114).

Попередження: Сирота, Шабанов, Буяльський, Вербич — Скляр, Пердута.

Головний тренер київського Динамо Олексій Михайличенко на післяматчевій прес-конференції після фіналу Кубка України прокоментував перемогу киян.

"Це була справжня кубкова гра, в якій були присутні інтрига, нерви, невикористані моменти, помилки, додатковий час і серія пенальті. Вийшов справжній фінал Кубка. Хочу подякувати Юрія Максимова та його команду, тому що вони ще раз показали - неважливо, на якому місці знаходиться команда, грає в Прем'єр-лізі або іншому першості. За Кубок мають право битися все, і у кожного є шанс його виграти", - зазначив Михайличенко.

Також Михайличенко запитали про роботу суддівської бригади на чолі з Катериною Монзуль.

"Скажу чесно - мені краще оцінювати гру своєї команди. Розумію, що сьогодні вплинули напруга кубкової гри і швидко пропущений м'яч. Але мені здається, що ми могли вирішити питання Кубка, не доводячи ситуацію до пенальті. У Ворскли, на мій погляд, були передумови до гольових моментів на контратаках. Але таких гольових моментів, які були у нас, вони не створили", - сказав тренер.

Зазначимо, що Михайличенко виграв п'ятий трофей, як тренер Динамо.

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