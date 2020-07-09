Наречена українського футболіста Артема Шабанова показала сміливий кадр не соромлячись

На фото Юлія, так звуть дівчину, показує себе у помаранчевому топі. Як можна відразу помітити, дівчина забула про ліфчику і засвітила дещо зайве. Волосся зірка вирішила залишити розпущеним, а образ доповнила сміливим макіяжем. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати нічого не змогли написати або поставити лайки, але так і хочеться сказати: "Як стирчать!".

Повідомлялося, що наречена українського футболіста Артема Шабанова вразила досконалими формами в бікіні.

Струнка наречена футболіста наділа блакитний купальник, який виділив її пишні груди. Тонкі бретельки натяглися на шиї, не даючи купальнику зісковзнути з принад.

Юліанна лежала на боці, спираючись на руку і злегка вигнувшись. Шикарний прес - ось, на що також не можна надивитися.

Повідомлялося, що українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук забула про сором і блиснула бездоганною фігурою в одному боді під час ігрищ з водою.

«Моє літо-2020. Стільки нереальних фотографій від кращої подруги, що не можу вибрати, що скинути », - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімках Бех-Романчук позує під час ігрищ в мокрому боді, демонструючи неймовірно підтягнуту і красиву фігуру.

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