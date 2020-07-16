Дружина українського боксера Тараса Шелестюка, який ще не зазнавав поразок, показала сміливий образ і розповіла про зміни

На фото красуня позувала на тлі квітів, а сама була в сукні з величезним декольте, зате без білизни. Красуня посміхалася на камеру, а волосся залишила розпущеним. Можна помітити, зірка знімала сама себе, роблячи селфи. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Речі повинні змінитися, щоб вони залишилися незмінними", - написала дівчина.

Фанати поставили кілька сотень лайків і написали коментарі:

"Ах, лялечка", "Чудово", "Вогнище".

Раніше ми повідомляли, що дружина українського боксера Тараса Шелестюка (18-0, 10 КО) Аліна опублікувала спекотне відео.

"Приємні спогади", – підписала публікацію дівчина.

Гарячий танець, викликав захоплення у передплатників Аліни.

"Ну персик", " Не можу відвести очей від ", "Sweet beautiful angel", "Pretty dancer".

Повідомлялося, що відома українська телеведуча Олександра Лобода, зірка "ПроФутбол", показала себе і розповіла про машині.

На фото красуня позувала в чорній сукні вище коліна, а в руках тримала стильні окуляри. Олександра посміхалася на камеру, але відвернулася від об'єктива. Дівчина не соромилася демонструвати свою фігуру, як і дорогу машину на тлі.

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