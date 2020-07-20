Відома фітнес-тренер Катерина Усманова показала себе в незвичному образі

На фото красуня позує в купальнику, стоячи біля басейну на тлі екзотичної рослинності. Усманова розгорнулася в профіль до фотографа і демонструвала свою фігуру. Голову Катерина розгорнула до об'єктиву камери і спокусливо дивилася. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати нічого не змогли написати у коментарях, але так і хочеться сказати: "Очей не відірвати".

Раніше ми повідомляли, що відома фітнес-тренер Катерина Усманова розповіла, як отримати струнке і красиве тіло.

Катерина Усманова розповіла, що пропорції людського тіла залежать від трьох показників: будови скелета, м'язового розвитку і розподілу жиру. Так у кого-то від природи широкі стегна або м'язисті плечі, а у кого-то вузьки груди і пухкий живіт.

Повідомлялося, що фітнес-тренер Катерина Усманова, яка прославилася підкачаною фігурою, поділилася секретом краси.

На знімках Катерина Усманова позує за столиком у отелі, вбравшись в короткий літній сарафан. Судячи з усього, на ній немає нижньої білизни. Крім того, красуня без сорому підняла подол, оголивши стрункі ніжки.

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