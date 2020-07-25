Екстравагантна дружина українського футболіста Миколи Морозюка, екс-гравця "Динамо", продовжує розбурхувати мережу

Так, днями Морозюк розмістила черговий фотознімок в Instagram, передає Politeka.net.

Треба сказати, що епатажна блондинка є володаркою спокусливою фігури і вміє виставляти її у вигідному світлі, викликаючи захоплення чоловіків і заздрість жінок.

На фото Морозюк вбралася в чорний топ, суцільно вкритий паєтками, з-під якого так і випирають її силіконові принади. Акцент спокусниця зробила на пухких губах і хижому погляді.

«Якщо людина несподівано припинив суперечку, то це ще не означає, що ви праві, може він просто зрозумів , що ви тупий🙌🏽😁», - йдеться у підписі до фото.

Шанувальникі активно коментують дружину футболіста.

«Богиня ❤️», «Шикарна дівчинка», «Фото вогонь», - пишуть в мережі.

Раніше ми повідомляли, що дружина українського футболіста Миколи Морозюка Ірина блиснула витонченою фігуркою в екстремально маленькому купальнику.

Морозюк приміряла яскравий рожевий купальник, який ледь прикрив її пишні форми.

Також Ірина хвалилася спокусливими формами, приспустивши верх купальника. Маленькі трикутники тканини обтягнули груди, не давши здатися самому інтимному.

Нагадаємо, дружина екс-"динамівця" Морозюка без сорому і білизни показала, як зустрічає ранок в ліжку

А ще Politeka писала, що епатажна дружина екс-динамівця Морозюка в міні-бікіні показала найсмачніші місця

Також Politeka повідомляла, що скандальна дружина екс-динамівця Морозюка засвітила пружності в гігантському декольте