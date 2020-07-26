Відома фітнес-тренер Катерина Усманова показала фігуру не соромлячись

На фото Усманова позувала в жовтому бікіні на мотузочках, розвернувшись спиною до камери. Красуня залишила волосся розпущеним і демонструвала підтягнуту п'яту точку, яку вона активно покращувала. Дівчина нічого не прикривала і не соромилася показати результати своєї праці. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"12 травня, теж непогано, загалом-то", - написала Катерина під фото.

Фанати нічого не змогли написати або поставити лайки, але так і хочеться сказати: "Відмінно попрацювала, мотивуєш".

Повідомлялося, що відома фітнес-тренер Катерина Усманова вразила шанувальників соковитими кадрами в тропіках.

Для нової пікантній фотосесії Катерина Усманова вбралася в крихітний купальник чорного кольору, який практично не закриває її спортивне тіло. На знімках красуня заходить у воду, і озирається через плече з млосним поглядом.

Раніше ми повідомляли, що популярна фітнес-тренер Катерина Усманова, яка відома завдяки підкачаній фігурі, опублікувала фото з дочкою.

Зірка виставила вперед стрункі ніжки. Груди тренера ледь не випадали із глибокого декольте. На шиї блищав кулончик.

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