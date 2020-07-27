Дружина відомого українського футболіста Миколи Морозюка, колишнього гравця "Динамо", показала себе в незвичайному ракурсі і розповіла про кохання

На фото Ірина позувала в чорному платті, яке було дуже коротким, а доповнила образ стильними окулярами і босоніжками. Морозюк тримала в руці келих з напоєм, а сама дивилася в камеру. На фото можна легко оцінити пишні форми красуні, яка не соромилася показати їх у великій декольте. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Перебуваючи в нерозділеним коханням , нам здається , що світ зупинився .. що краще не стане , що біль не піде , що ніколи більше не полюбиш .. АЛЕ ключове слово якраз «здається», - написала Ірина.

Фанати поставили майже 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Королева", "Вау", "Респект їй", "Симпатичні сережки , та Іринка як завжди прекрасна", "Іра золоті слова, це так і є як ти сказала, саме в точку)))", "Цей пост дуже в тему. Спасибі".

Повідомлялося, що дружина українського футболіста Миколи Морозюка показала себе в сміливому вбранні і розповіла про одяг.

На фото Ірина показує себе в крихітній сукні з великим декольте. Довжина була настільки короткою, що ледве прикрила стегна. Волосся Морозюк залишила розпущеним, а образ доповнила сумочкою і туфлями.

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