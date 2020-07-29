Марина Бех-Романчук, Еліна Свитолина, Ірина Морозюк та інші зірки спорту показали, як відпочивають на морі

На першому фото легкоатлетка Бех-Романчук. Красуня стояла в чорному купальнику на дерев'яному містку. Марина усміхалась, а доповнила образ стильними окулярами. Дівчина без збентеження показувала свою фігуру, яка у неї виглядає ідеально. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому фото показала себе вже дружина українського футболіста Ірина Морозюк. Красуня вирішила не соромитися і показала себе повністю без одягу, лежачи на гальці біля моря. Зірка залишила волосся розпущеним і без сорому демонструвала ідеальні вигини тіла.

На наступному кадрі вже наречена футболіста Артема Шабанова. Юлія показала себе на шезлонгу біля моря під час шторму. Красуня позувала в закритому купальнику, поки відпочивала в Домініканській республіці.

На четвертому знімку вже українська біатлоністка Юлія Журавок. Красуня вирушила до Єгипту на відпочинок і вирішила показати фото, де вона плаває в морі. Дівчина була в капелюсі, купальнику і окулярах, а сама усміхалася на камеру.

Замикає топ Еліна Світоліна, перша ракетка України. Красуня була в леопардовому бікіні, поки сиділа на яхті. Образ тенісистка доповнила стильними окулярами, ховаючись від пекучого французького сонця.

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