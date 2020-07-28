Відома українська фітнес модель Юлія Мішура показала себе і розповіла про задоволення
На фото Мішура позувала в чорних стрінгах і топі, під яким не було білизни та показувалася груди. Красуня спокусливо вигнулась, демонструючи підкачані берда і ідеальний животик. Волосся Юлія залишила розпущеним, роблячи знімок максимально спекотним. На кадрі зірка зробила дзеркало себе, щоб фанати змогли насолодитися тілом моделі максимально. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Живи в своє задоволення", - написала Мішура.
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Фанати поставили майже 200 лайків і не встигли написати коментарі, але так і хочеться сказати: "Тут стає жарко, очей не відірвати".
Повідомлялося, що відома американська фітнес-модель Ніколь Амато підкорила досконалою фігурою під час занять спортом.
Тонка тканина натягнулася на неймовірних формах, які, здавалося, зараз вирвуться назовні. Тонкі бретельки топа потягнулися за потилицю і вп'ялися в шкіру. Акценту декольте додав тонкий ланцюжок з кулоном.
Ми писали, що 23-річна американська фітнес-модель Соммер Рей блиснула розкішними формами в пікантному костюмі.
Красуня опублікувала у себе в Інстаграм кілька Сторіс, в яких хвалилася новим вбранням. Дівчина була одягнена в мініатюрний топ, який ледь прикрив її пишні груди. Також на моделі була одягнена картата спідниця. В цілому її образ нагадував спокусливу школярку.
Нагадаємо, фитнес-модель Юлія Мішура довела до екстазу видом принад у тісному топі
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