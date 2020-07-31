Відома фітнес-модель Катерина Усманова показала, як тримає себе в тонусі

На фото красуня позувала в спортивному костюмі, а зібрала волосся в хвіст. Усманова робила віджимання на галявині, демонструючи свою підготовку. Катерина з кимось змагалася, хто більше зробить віджимань від підлоги. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Дехто кинув мені виклик, хто більше отожмется", - написала співачка.

"Вгадай, хто переміг", - додала Усманова опитування до даного фото.

Фанати нічого не змогли написати або поставити лайки, але так і хочеться сказати: "Мотивуєш, ідеальне тренування".

Повідомлялося, що популярна російська фітнес-тренер Катерина Усманова показала розкішну фігуру у всій красі.

Фото зірка мережі опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Красуня вибрала дуже відвертий купальник, в якому було видно її пишні груди, плоский животик і апетитні стегна. Варто відзначити, що трусики у вигляді невеликого клаптика тканини ледь прикривали інтимне місце Усманової.

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На фото Усманова позувала в жовтому бікіні на мотузочках, розвернувшись спиною до камери.

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