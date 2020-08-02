Відома українська фітнес-тренер "Зважені та щасливі" Аніта Луценко показала себе і розповіла про правила
На фото Аніта позувала в білому піджаку і штанях, а образ доповнила босоніжками на значних підборах. Зірка спокусливо вигнулась, лежачи в якийсь фігурі. Луценко посміхалася і демонструвала свою підтягнуту фігуру. Піджак частково був приспущений на кадрі можна побачити плече красуні. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"З часів Індії у мене є кілька правил:
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1. Бути чесною на скільки це можливо. З іншими і з собою. Зізнаватися собі в чомусь чесному іноді не легко)
2. Не накопичувати одяг, речі, емоції.
3. Не красти, в тому числі і інтелектуальну працю інших. Це те саме.
4. Чистота тіла і мови. Не матюкатися , не грубіянити, бути ввічливою.
5. Підтримувати в собі позитивний стан. Без цього ніяк)", - написала красуня під фото.
Фанати поставили понад 16 тисяч лайків і написали коментарі:
"Не бути кому-то в тягар, бути чесною, вірити в хороше в людях, якщо у відносинах не заладилося - піти, не робити нещасними себе і людей)", "Найкраща!!", "Прекрасні правила", "Знаєте, я вас просто поважала раніше. А тепер відкрила для себе у вас прекрасного, витонченого, глибокої людини. Від вас випромінюється світло! Сяйте , ви прекрасні!".
Повідомлялося, що Аніта Луценко показала свою ідеальну фізичну форму в новому відео з вправами.
На відео Луценко демонструє вправи, в черговий раз доводячи, що знаходиться в прекрасній фізичній формі. Тренер займається в обтягуючих спортивних штанях і білій майці, яка дозволяє їй продемонструвати м'язи рук.
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