Відома українська фітнес-тренер "Зважені та щасливі" Аніта Луценко показала себе і розповіла про правила

На фото Аніта позувала в білому піджаку і штанях, а образ доповнила босоніжками на значних підборах. Зірка спокусливо вигнулась, лежачи в якийсь фігурі. Луценко посміхалася і демонструвала свою підтягнуту фігуру. Піджак частково був приспущений на кадрі можна побачити плече красуні. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"З часів Індії у мене є кілька правил:

1. Бути чесною на скільки це можливо. З іншими і з собою. Зізнаватися собі в чомусь чесному іноді не легко)

2. Не накопичувати одяг, речі, емоції.

3. Не красти, в тому числі і інтелектуальну працю інших. Це те саме.

4. Чистота тіла і мови. Не матюкатися , не грубіянити, бути ввічливою.

5. Підтримувати в собі позитивний стан. Без цього ніяк)", - написала красуня під фото.

Фанати поставили понад 16 тисяч лайків і написали коментарі:

"Не бути кому-то в тягар, бути чесною, вірити в хороше в людях, якщо у відносинах не заладилося - піти, не робити нещасними себе і людей)", "Найкраща!!", "Прекрасні правила", "Знаєте, я вас просто поважала раніше. А тепер відкрила для себе у вас прекрасного, витонченого, глибокої людини. Від вас випромінюється світло! Сяйте , ви прекрасні!".

Повідомлялося, що Аніта Луценко показала свою ідеальну фізичну форму в новому відео з вправами.

На відео Луценко демонструє вправи, в черговий раз доводячи, що знаходиться в прекрасній фізичній формі. Тренер займається в обтягуючих спортивних штанях і білій майці, яка дозволяє їй продемонструвати м'язи рук.

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