Відома фітнес-модель Юлія Мішура показала в спортзалі себе і не тільки

На фото красуня позувала в топі і лосинах. Поруч з Юлією можна побачити м'язистого чоловіка. Дівчина зібрала волосся в хвіст, а сама розгорнулася, демонструючи свій "горішок". На другому знімку Мішура вже одна і показує свій прес. Як можна помітити, груди прямо випирає з топа. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили сотні лайків і не встигли написати коментарі, "Як стирчать, і заліковий горішок".

Раніше ми повідомляли, що українська фітнес-модель Юлія Мішура наочно продемонструвала результати тренувань.

Юлія Мішура зробила селфи в туалеті і показала шанувальникам своє ідеальне тіло. На знімку модель позує перед дзеркалом в обтягуючих лосинах і короткому спортивному топі.

Повідомлялося, що американська фітнес-модель Ана Чері забула про сором і блиснула бездоганною фігурою під час пікантного танцю.

На опублікованих кадрах Чері в облягаючому купальнику і штанях виконує жаркий танець на камеру, ефективно демонструючи значні принади, які не закривала.

Нагадаємо, фитнес-модель Юлія Мішура в стрінгах безсоромно вигнулась на камеру

А ще Politeka повідомляла, що фітнес-модель Юлія Мішура в міні-топі вразила кадрами спекотної тренування

Також Politeka писала, що фітнес-модель Юлія Мішура довела до екстазу видом принад у тісному топі



