Відома українська телеведуча Олександра Лобода, зірка "Профутбол", показала себе і розповіла про ефір

Красуня в цей раз була в сукні в горошок з білою корсетній частиною. У вбранні опинилася величезна декольте, яке зробило образ досить спокусливим. Олександра залишила волосся розпущеним, а сама усміхалася на камеру. На тлі можна побачити стенд з емблемами українських клубів. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Шок. Повертаюся додому після ефіру, а вулиці міста заповнені машинами. P.S. Сьогодні був короткий ефір Профутбол. Так рано ми ще не закінчували. І спасибі за вибір сукні", - написала Ірина.

Фанати написали майже 7 тисяч лайків і написали коментарі:

"А на якому каналі вас дивитися зараз", "Красуня", "Де ви ефір знімали", "Спасибі за футболку Колоса)) шкода прізвище неправильно вимовили))", "Неземна краса", "У тебе груди маленьки", "Королевочка ".

Повідомлялося, що відома українська телеведуча Олександра Лобода, зірка "ПроФутбол", показала себе і розповіла про машину.

На фото красуня позувала в чорній сукні вище коліна, а в руках тримала стильні окуляри. Олександра посміхалася на камеру, але відвернулася від об'єктива.

Повідомлялося, що Андрій Шевченко розповів, від чого буде залежати успіх нашої команди на чемпіонаті Європи 2020 року.

"Гра сильно залежить від виконавців. У нас немає можливості втратити основних гравців, немає рівноцінної заміни. При втраті наших основних гравців, відразу втрачаємо в якості. Цю проблему не можна вирішити. Надія на те, що всі будуть в хорошому стані", - заявив Шевченко в ефірі програми "Профутбол".

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