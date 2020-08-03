Наречена українського футболіста Олександра Зінченко, гравця Манчестер Сіті, показала себе в сміливому вбранні, порадувавши фанатів

На фото Влада, так звуть дівчину, позувала в босоніжках на підборах і коротенькій сукні. Красуня волосся залишила розпущеним, а сама стояла на тротуарі. Волосся у дівчини були мокрими, на вулиці тільки пройшов дощ. На другому знімку зірка вже позувала біля скляних панелей і спокусливо вигнулась. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили 14 тисяч лайків і написали коментарі:

"Милашка", "Вау, яка гарна", "Вау, без слів", "Де це так красиво?", "Чортиця яка))", "Воу воу ... зупиніть землю, я зійду в Козятині", "сонце чому в кадр не потрапило ?", "Принцеса", "Ракета", "Гостьова форма сіті начебто інша", "Ось це поворот", "А де Сашко ,вже все?", "Нерівно укладена плитка", "Зінченко пощастило", "Ось так треба презентувати нову форму Сіті".

Повідомлялося, що Наречена українського футболіста Олександра Зінченка показала сміливий образ, порадувавши фанатів.

На фото красуня сиділа в коротких шортиках і чоботях. Образ Влада Щеглова, так звуть дівчину, доповнила блузкою. Дівчина сиділа серед трави на камені, а зібрала волосся в хвіст. Фото вийшло досить ніжним і трохи спокусливим.

Нагадаємо, дружина легенди "Динамо" Гусєва в "невидимому" боді звела з розуму ідеальними вигинами

А ще Politeka писала, дружина зірки "Аталанти" Малиновського показала свою красу на пляжі

Також Politeka повідомляла, що дружина нападника "Динамо" прямо на кухні показала, як тримає тіло в тонусі



