Дружина українського футболіста Миколи Морозюка Ірина, колишнього гравця "Динамо", показала себе в гарячому образі

На фото красуня позувала в темній сукні з відкритими плечима і без білизни. Наряд виявився досить коротким, Ірина показала себе в готельному номері. Волосся Морозюк залишила розпущеним, поки знімала себе на телефон. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому фото в тому-ж вбранні дівчина вже гралася в клубі. В руках у красуні можна побачити келих з алкоголем, а поруч подружку, з якою позувала для фотографії.

Фанати не змогли засипати Ірину коментарями або поставити лайки, але так і хочеться сказати: "Королева ночі, які запальні".

Раніше ми писали, що дружина екс-гравця «Динамо» Миколи Морозюка Ірина приєдналася до модного челенджу і опублікувала своє фото Без одягу.

Дружина футболіста поділилася домашнім знімком, на якому вона позує в імпровізованій міні-сукні, що складається з однієї лише подушки.

Повідомлялося, що дружина українського футболіста Миколи Морозюка показала себе в сміливому образі.

Красуня цього разу показала себе в сміливій червоній сукні з величезним декольте. Дівчина не одягала білизну, демонструючи пишні груди з татуюванням.

Нагадавши, дружина екс-динамівця Морозюка в непристойному міні виставила напоказ свій " подаруночок»

А ще Politeka писала, що епатажна дружина екс-динамівця Морозюка вразила занадто коротким вбранням

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