Дружина футболіста "Динамо" Київ Франа Соля Аїда похвалилася відпочинком
На фото Аїда позувала в червоному бікіні на мотузочках. Красуня лелжала на шезлонгу і закрила очі від задоволення. Соль волосся залишила розпущеним, а в руці тримала коктейль. Красуня засмагала, але і засвітила зайве в зоні бікіні. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Звичайний мамин коктейль", - написала Аїда.
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Під фото не було коментарів, окрім як від чоловіка дівчини - Франа Соля, але так і хочеться сказати: "Чарівна, Аїда, все видно!". Фанати, включаючи Олександру Лободу, ведучу "ПроФутболу", поставили понад 100 лайків.
Ми писали, що дружина українського футболіста Миколи Морозюка з турецького "Різеспора", екс-захисника київського" Динамо", Ірина, показала, як проводить час у спортзалі.
На кадрах Морозюк постала в облягаючому топі і лосинах тілесного кольору. Яскравого акценту додали кольорові кросівки.
Повідомлялося, що дружина українського футболіста Миколи Морозюка Ірина, колишнього гравця "Динамо", показала себе в гарячому образі.
На фото красуня позувала в темній сукні з відкритими плечима і без білизни. Наряд виявився досить коротким, Ірина показала себе в готельному номері.
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А ще Politeka писала, що дружина екс-динамівця Морозюка в непристойному міні виставила напоказ свій " подаруночок»
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