Дружина футболіста "Динамо" Київ Франа Соля Аїда похвалилася відпочинком

На фото Аїда позувала в червоному бікіні на мотузочках. Красуня лелжала на шезлонгу і закрила очі від задоволення. Соль волосся залишила розпущеним, а в руці тримала коктейль. Красуня засмагала, але і засвітила зайве в зоні бікіні. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Звичайний мамин коктейль", - написала Аїда.

Під фото не було коментарів, окрім як від чоловіка дівчини - Франа Соля, але так і хочеться сказати: "Чарівна, Аїда, все видно!". Фанати, включаючи Олександру Лободу, ведучу "ПроФутболу", поставили понад 100 лайків.

Ми писали, що дружина українського футболіста Миколи Морозюка з турецького "Різеспора", екс-захисника київського" Динамо", Ірина, показала, як проводить час у спортзалі.

На кадрах Морозюк постала в облягаючому топі і лосинах тілесного кольору. Яскравого акценту додали кольорові кросівки.

Повідомлялося, що дружина українського футболіста Миколи Морозюка Ірина, колишнього гравця "Динамо", показала себе в гарячому образі.

На фото красуня позувала в темній сукні з відкритими плечима і без білизни. Наряд виявився досить коротким, Ірина показала себе в готельному номері.

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