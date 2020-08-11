Красуня показала всю себе

Дружина колишнього капітана київського "Динамо" Миколи Морозюка Ірина похвалилася ідеальним тілом в бікіні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

На опублікованих фотографіях Морозюк позує в одному бікіні, яке мінімально прикриває розкішні принади знаменитості. Сама красуня при цьому приймає різні пози, ефектно демонструючи»дари природи".

Однак, оскільки кадрами Морозюк вирішила поділитися у себе в Сторіс, Шанувальники не могли що-небудь сказати про красу кумира.

До цього ми розповідали, що дружина українського футболіста Миколи Морозюка з турецького "Різеспора", ексзахисника київського "Динамо", Ірина, розбурхала шанувальників

Гаряча блондинка записала нові Сторіз в Instagram, в яких постала майже оголеною.

Красуня одягла білу футболку, яку підв'язала під грудьми й показала накачаний прес. Ірина спустила з плеча футболочку, надавши образу пікантності.

Пишні груди, плоский животик, красиві стегна і стрункі, накачані ніжки - хіба є тіло ідеальніше.

Ірина підняла трусики вище стегон, зробивши акцент на їх формі.

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