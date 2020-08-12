Відома українська телеведуча Олександра Лобода, зірка "ПроФутбол", показала себе в гарячому образі і розповіла про авто

На фото красуня позувала в косусі і плаття в горошок, а образ доповнила білими кросівками. Лобода залишила волосся розпущеним, спокусливо вигинаючись на позашляховику. Як можна помітити, телеведуча була десь на природі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Автомобіль гарного настрою", - написала Лобода.

Фанати поставили майже 4 тисячі лайків і написали коментарі:

"О, клас, це крута машина"," красуня Сашка"," неперевершена"," хороші ніжки"," ти крута, Сашка"," на цьому фото прекрасно все"," Машина вогонь, як і власниця"," на футбольному стадіоні - трохи краще"," непоганий вибір"," Капот аж став гарячим"," Дивись, хто заліз на твій автомобіль, ще й багажник зайняли","це саме на ньому ганяли по Карпатах".

Повідомляти,. що відома українська телеведуча Олександра Лобода показала себе і розповіла про ефір.

Красуня цього разу була в сукні в горошок з білою корсетною частиною. У вбранні виявилося величезне декольте, яке зробило образ досить спокусливим. Олександра залишила волосся розпущеним, а сама посміхалася на камеру.

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