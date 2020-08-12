Дружина зірки української збірної Руслана Малиновського Роксана, гравця італійської "Аталанти", показала себе на відпочинку
На фото Роксана здалася в різнобарвному купальнику. Красуня посміхалася, демонструючи ідеальні ніжки на ліжку. Як можна помітити, Малиновська була десь в горах. Образ зірка доповнила окулярами, а волосся вирішила залишити розпущеним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
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Фанати поставили майже тисячу лайків і написали коментарі:
"Buongiorno fata", "Доброго ранку, фея", "дійсно приємно", "удачі сьогодні Аталанті", "я можу допомогти тобі зробити вибір, я можу приїхати, якщо я тобі знадоблюся", "Насолоджуйтесь хорошим життям", "чудова", "хороша картинка", "Вау, дуже красиво".
Ми писали, що дружина українського футболіста Руслана Малиновського показала себе і розповіла про заходи і світанки.
На фото красуня стоїть в босоніжках і червоній сукні, а образ доповнила білою сумочкою від Gucci. Волосся Роксана, так звуть дівчину, залишила розпущеним, а сама посміхалася на камеру. Дружина українського футболіста стояла на пляжі і демонструвала своє засмагле тіло.
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