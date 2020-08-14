Відома фітнес-тренер "Зважені та щасливі" Аніта Луценко показала бюст і розповіла про головне

На фото невідома красуня позувала в чорній спідниці і білому топі з великим декольте. Дівчина не показала голову, а тільки тіло, роблячи акцент на бюсті. Вона не соромилася її демонструвати, показуючись досить близько. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Якими вправами підтягнути груди?

Мені дуже хотілося б сказати вам, що ось робіть ось так і груди після пологів або в слідстві віку стане округлою, пружною і підтягнутою. Але я не можу так сказати. Вправи не дадуть ефекту , на жаль, якого хотілося б.

Якщо ваші груди втратили форму і тд...вихід або змиритися і підібрати ліф або зробити пластику. Я нікого не підбиваю на операцію, але і порожніми обіцянками годувати не буду", - написала Аніта.

Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Аніта, як ви свої груди повернули після пологів у форму?", "Можете закидати мене камінням, але я завжди вважала, що маленька груздь красивіше великий)))", "у мене після пологів і ГВ груди стала краще ніж до цього))", "Круто, що пишете правду", "як чесно!!!!! Аплодую за щирість і професіоналізм!!!!", "О, так. Пройшла програму груди на розмір зменшилася".

Повідомлялося, що відома українська фітнес-тренер Аніта Луценко показала себе в незвичному образі.

На фото красуня показала себе в чорній сукні. Луценко не одягала білизну, а образ доповнила шпилькою і свіжою зачіскою. Аніта стояла на тлі річки і можна побачити пляж на іншому березі.

Нагадавши, тренер "Зважені та щасливі" Аніта Луценко здивувала виглядом без спортивного костюма

А ще Politeka писала, що тренер "Зважені та щасливі" Аніта Луценко звела з розуму прекрасною фігурою у всьому білому

Також Politeka повідомляла, що тренер "Зважені та щасливі" Аніта Луценко оголилася і потрясла уяву



