Перша ракетка України Еліна Світоліна показала, як відпочиває у відпустці

На фото Еліна здалася в чорному закритому купальнику з відкритою спиною. Світоліна в момент зняття фото стрибала з яхти. На фото можна легко побачити ідеальні ніжки зірки, а також її п'яту точку, яку тенісистка зафарбувала чорним. Яхта, де відпочивала Світоліна, стояла біля скелястого берега. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Стрибаючи у вихідні", - написала красуня під фотографією в соціальних мережах.

Фанати поставили понад 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Хто поставив ці чорні смуги на це фото", "Цензура від тебе, Гаель або інсти?", "Ззаду і не скажеш що це Еліна, можна було і не мазати", " там персик чи що здався?!) ", "Ну ось, найцікавіше замазала (((", "це не Вона це картинка", "Ох, ти накрила кращу частину", "Цензура від Монфіса", "Ну прямо еротику прибрала".

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Красуня була одягнена в різнокольоровий купальник, який підкреслював достоїнства її фігури, але, фактично, нічого не приховав. Світоліна почала танцювати під відомий трек, спокусливо рухаючи стегнами. Варто відзначити, що танець вийшов вельми гарячим.

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