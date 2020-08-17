Американська фітнес-модель Соммер Рей похвалилася розкішною фігурою в наряді, який вирішила розкрити

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Іноді мені стає сумно, але потім я згадую, що вдома мене чекає ванна», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах красуня позує з розкритому вбранні, виставивши напоказ розкішну фігуру у ванній. Доповнювали образ красуні ефектні туфлі, макіяж і укладання.

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sometimes i get sad then i remember i have a bathtub waiting for me at home

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«Це так гаряче і божественно», «повір, так у всіх», «Ти просто розкішна чарівниця», «о боже, я відразу захотів одружитися на тобі», «диявольськи хороша», - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що 23-річна американська фітнес-модель Соммер Рей влаштувала спекотну фотосесію в спортивних костюмах

Красуня позувала в дуже спокусливих комплектах для занять спортом. Вони ідеально підкреслювали видатні форми спортсменки. Соммер крутилася, показуючи найсолодші місця з усіх боків. Особливо круто виглядала її "п'ята точка". Завдяки завищеній талії шортиків вона виглядала дуже апетитно.

"Потрібна мотивація для тренування? Нові тренувальні наряди зазвичай роблять свою справу", - підписала фото красуня.

Нагадаємо, що Соммер Рей влаштувала ефектні переодягання на пляжі: топ найбільш соковитих образів.

Як повідомляла Politeka, Соммер Рей побешкетувала на тренуванні в ультра-вузьких шортах: "запальна дівчинка".

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