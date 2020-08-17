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Американська фітнес-модель Соммер Рей похвалилася розкішною фігурою в наряді, який вирішила розкрити

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Іноді мені стає сумно, але потім я згадую, що вдома мене чекає ванна», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах красуня позує з розкритому вбранні, виставивши напоказ розкішну фігуру у ванній. Доповнювали образ красуні ефектні туфлі, макіяж і укладання.

«Це так гаряче і божественно», «повір, так у всіх», «Ти просто розкішна чарівниця», «о боже, я відразу захотів одружитися на тобі», «диявольськи хороша», - пишуть її шанувальники.

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Красуня позувала в дуже спокусливих комплектах для занять спортом. Вони ідеально підкреслювали видатні форми спортсменки. Соммер крутилася, показуючи найсолодші місця з усіх боків. Особливо круто виглядала її "п'ята точка". Завдяки завищеній талії шортиків вона виглядала дуже апетитно.

"Потрібна мотивація для тренування? Нові тренувальні наряди зазвичай роблять свою справу", - підписала фото красуня.

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