Відома фітнес-модель Юлія Мішура показала підкачане тіло, порадувавши п'ятничною легкістю

На фото Мішура стояла тільки в трусиках на ліжку. Дівчина розвернулася спиною, демонструючи підтягнуте тіло фанатам. На фото відразу було три кадри, красуня пограла перед камерою. Волосся зірка вирішила залишити розпущеним, що зробило знімки ще спекотніше. Модель не змогла закрити повністю груди, тому образ вийшов ще й пікантним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Це п'ятниця, дитинко", - підписала фото мішура.

Фанати поставили більше сотні лайків і написали пару коментарів:

"Дуже сексуально", "Бомба".

Повідомлялося, що українська фітнес-модель Юлія Мішура наочно продемонструвала результати тренувань.

Юлія Мішура зробила селфі в туалеті і показала шанувальникам своє ідеальне тіло. На знімку модель позує перед дзеркалом в обтягуючих лосинах і короткому спортивному топі.

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На фото Юлія стояла без одягу перед дзеркалом. Зірка позувала в одних трусиках, показуючи себе повністю. Волосся дівчина залишила розпущеним.

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