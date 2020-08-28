Відома американська фітнес-модель Соммер Рей показала свої достоїнства в різних позах 

Зірка володіє просто неймовірною фігурою, якою регулярно хвалиться на фото в Instagram, передає Politeka.net. Так, популярна красуня опублікувала серію фото в купальнику. 

Зірка позувала в синьому купальнику з принтом з квітів і листя. Верх купальника підкреслив невеликі груди зірки, а плавки на високій посадці - тонку талію. 

Золотий ланцюжок на шиї, сережки у вухах і браслет на ніжці надавали образу завершеності. 

Пружні сідниці, накачані ніжки, рівна спинка - все в цих фото заворожує. 

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Крім того, модель розпустила довге світле волосся, від чого вигляд у неї був ніби у русалки. 

"Літній час смутку", - підписала фото модель. 

За 11 годин пост зібрав понад 800 тисяч лайків і багато коментарів. 

Користувачі мережі написали масу компліментів красуні за настільки ідеальні форми і попросили її ділитися подібними знімками частіше. 

Нагадаємо, Соммер Рей поділилася з шанувальниками фото, на якому позувала в костюмі для заняття спортом. На знімку на ній були лосини, які обтягнули її підкачані ніжки і сідниці. Образ доповнював короткий топ.

"Я повернула квіткові набори з рожевого золота з ефектом металік", - повідомила зірка спорту своїм шанувальникам.

Раніше ми писали, що Соммер Рей показала себе в блакитному купальнику з малюнками квіточок. Зірка стояла перед дзеркалом і фотографувала себе на телефон, показуючи фігуру. Волосся Соммер залишила розпущеним, а руки прикрасила перснями. 

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