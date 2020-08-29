Українська фітнес-модель Юлія Мішура здивувала пікантним образом
Як передає Politeka.net, відвертий знімок модель опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
29-річна киянка не втомлюється вражати неймовірними формами своїх шанувальників, але цього разу колишня чемпіонка Європи з бодібілдингу показу навіть більше, ніж зазвичай.
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Варто відзначити, що під постом моделі красувався лише один коментар, але він ідеально описував фото красуні.
"Шикардос!",- написав одна з прихильниць творчості Юлії.
Варто відзначити, що Юлія часто ділиться фотографіями і відеозаписами зі спортзалу, мотивуючи своїх підписників тренуватися.
Раніше, модель опублікувала не менш пікантне фото.
На ньому вона стояла тільки в трусиках на ліжку. Дівчина розвернулася спиною, демонструючи підтягнуте тіло фанатам.
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