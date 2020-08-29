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Українська фітнес-модель Юлія Мішура здивувала пікантним образом

Як передає Politeka.net, відвертий знімок модель опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

29-річна киянка не втомлюється вражати неймовірними формами своїх шанувальників, але цього разу колишня чемпіонка Європи з бодібілдингу показу навіть більше, ніж зазвичай.

На опублікованому фото Юлія позувала в мініатюрному топі і трусиках білого кольору, але занадто тугий топ дозволив розглянути непристойні місця моделі.

Варто відзначити, що під постом моделі красувався лише один коментар, але він ідеально описував фото красуні.

"Шикардос!",- написав одна з прихильниць творчості Юлії.

Варто відзначити, що Юлія часто ділиться фотографіями і відеозаписами зі спортзалу, мотивуючи своїх підписників тренуватися.

Раніше, модель опублікувала не менш пікантне фото.

На ньому вона стояла тільки в трусиках на ліжку. Дівчина розвернулася спиною, демонструючи підтягнуте тіло фанатам.

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