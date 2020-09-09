Відома спортсменка Аліса Шмідт, яку визнали найкрасивішою легкоатлеткою світу, показала себе у всій красі

На фото Аліса позувала в штанях і білому довгому топі. Образ красуня доповнила носочками на ногах, а сама стояла перед дзеркалом в спальні. Через деякий час Шмідт вже опинилася в спортивних трусиках і чорному топі, набагато коротше першого. Дівчина показала два пальці вгору і відео закінчилося. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"День забігу. Час знову подолати 400 м", - написала під кадрами Аліса.

Фанати подивилися ролик більше 40 тисяч разів і написали коментарі:

"Давай, дівчинка«,»сьогодні вранці я пройшла повз дзеркало і подумала: "доведеться схуднути". Тільки що, дзеркало вимкнено", "удачі, дитинко", " дуже хороші спортсмени. Чао. Ви любите піцу?", "Така неймовірно красива", "повністю підтримую вас", "всього кращого для вас", "Gorgeous".

Повідомлялося, що відома спортсменка Аліса Шмідт показала себе і розповіла про спорт.

На фото красуня позувала в лосинах і білому топі. Красуня стояла на біговій доріжці, а волосся залишила розпущеним. На руках можна побачити браслет і гаджет. Зірка без сорому демонструвала ідеальні животик, який виглядав спокусливо і рельєфно.

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