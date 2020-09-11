Колишня дружина відомого українського футболіста Миколи Морозюка, екс-гравця "Динамо", показала себе в незвичайному вигляді

На фото Ірина здалася в блакитному топі, косусі і спідниці. Образ красуня доповнила стильними окулярами, а на руках можна побачити сумочку. Волосся у Морозюк були розпущені, поки зірка красувалася перед дзеркалом і знімала себе на телефон. Як можна помітити, модель стояла в ліфті. На другому фото вже Ірина була в кімнаті і без косухи. Красуня здалася в кросівках, топі і короткій спідниці. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати нічого не писали під фото і не ставили лайки, але так і хочеться сказати, "гармата, знімай інше!".

Повідомлялося, що екс-дружина українського футболіста Миколи Морозюка засвітила завидні вигини.

Цього разу Ірина опублікувала сторіз, записуючи селфі біля дзеркала. Модель з'явилася у відображенні, демонструючи неймовірну фігуру в короткому чорному топі і легінсах.

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На фото красуня позувала в білому топі і штанях. Образ зірка доповнила стильними окулярами і сумочкою, поки стояла перед дзеркалом. Ірина, так звуть дівчину, залишила волосся розпущеним, а сама знімала себе на телефон, а в іншій руці тримала ще один.

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