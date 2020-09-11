Скандальна колишня дружина українського футболіста Миколи Морозюка, екс-гравця "Динамо", Ірина похвалилася підтягнутими формами

На фото Ірина здалася в білому топі, трохи прозорому, а також блакитних штанях. Морозюк показала себе із застосуванням фільтра, у неї на очах був бойовий розфарбування. Волосся красуня залишила розпущеним, а сама демонструвала свою фігуру і груди максимально близько, що можна побачити і тату над топом. На другому фото екс-дружина вже потягнула рукою за штани, роблячи кадр максимально спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали коментарі під публікацією, але так і хочеться написати: "гармата, завидна наречена".

Раніше ми повідомляли, що колишня дружина відомого українського футболіста Миколи Морозюка показала себе в незвичайному вигляді.

На фото Ірина здалася в блакитному топі, косусі і спідниці. Образ красуня доповнила стильними окулярами, а на руках можна побачити сумочку. Волосся у Морозюк були розпущені, поки зірка красувалася перед дзеркалом і знімала себе на телефон.

Повідомлялося, що колишня дружина Миколи Морозюка Ірина показала себе і розповіла про марафон.

На фото Ірина показала себе в кімнаті, надівши тільки леопардовий купальник. Зірка розгорнулася спиною, демонструючи ідеальні сідниці, які були зовсім не прикриті.

Нагадавши, колишня дружина екс-динамівця Морозюка затягнула свої завидні місця міні-топом

А ще Politeka писала, що колишня дружина екс-динамівця Морозюка спеціально задерла розпусне міні просто посеред вулиці

Також Politeka повідомляла, що колишня дружина екс-динамівця Морозюка вийшла на прогулянку без ліфчика, змусивши чоловіків червоніти



