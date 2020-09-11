Скандальна колишня дружина українського футболіста Миколи Морозюка, екс-гравця "Динамо", Ірина похвалилася підтягнутими формами

На фото Ірина здалася в білому топі, трохи прозорому, а також блакитних штанях. Морозюк показала себе із застосуванням фільтра, у неї на очах був бойовий розфарбування. Волосся красуня залишила розпущеним, а сама демонструвала свою фігуру і груди максимально близько, що можна побачити і тату над топом. На другому фото екс-дружина вже потягнула рукою за штани, роблячи кадр максимально спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали коментарі під публікацією, але так і хочеться написати: "гармата, завидна наречена".

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Раніше ми повідомляли, що колишня дружина відомого українського футболіста Миколи Морозюка показала себе в незвичайному вигляді.

На фото Ірина здалася в блакитному топі, косусі і спідниці. Образ красуня доповнила стильними окулярами, а на руках можна побачити сумочку. Волосся у Морозюк були розпущені, поки зірка красувалася перед дзеркалом і знімала себе на телефон.

Повідомлялося, що колишня дружина Миколи Морозюка Ірина показала себе і розповіла про марафон.

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Почему именно мой марафон ? Как я рассказывала , что склонна к набору веса! К сожалению 😅 В течении 7 лет , я много чего пробовала .. уж поверьте! Голодовки ! Диеты! Изнурительные , скучные тренировки! Вечно невкусную еду ! Апатия к спорту и ко всему , что с ним связано ! И самое обидное, что результаты совсем не радовали !!!( А знаете почему ? Потому что , изначальный подход был не правильным !❌ Быстро похудеть , не проблема ! Но как удержать вес ? Как это сделать без стресса ? Как ,в итоге ,превратиться в ту «ведьму» , которая ест блинчики со сгущёнкой или гамбургер в 3 часа ночи , но без + на весах ? Лично для меня это было мечта☝🏼😁 которая сбылась 😉🥳 И я готова поделиться с вами 🤝 Рассказать все , что знаю и чем пользуюсь 🙌🏽 Мой марафон #здоровоеистройноетело Будет проходить в течении 2 месяцев и разделён на 4 этапа ☝🏼 1. Начальный 2. Вводный 3. Функционирование 4. Завершение или Полная адаптация Каждый этап по 2 недели 💪🏼 Готовьтесь 😈 . P.s В этом видео не использован ни один фильтр ☝🏼 Мамой клянусь 🙏🏼😂

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На фото Ірина показала себе в кімнаті, надівши тільки леопардовий купальник. Зірка розгорнулася спиною, демонструючи ідеальні сідниці, які були зовсім не прикриті.

Нагадавши, колишня дружина екс-динамівця Морозюка затягнула свої завидні місця міні-топом

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